Empoli, Marino: "I playoff li meritiamo. A Livorno gara importante da giocare"

vedi letture

Un'ultima e decisiva gara quella che è chiamato a giocare l'Empoli, impegnato sul campo del Livorno: una gara che può valere i playoff. Di questo, alla vigilia del match, ne ha parlato mister Pasquale Marino: "Non c'è una spiegazione, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, racchiudendo tanti errori in una sola partita, cosa mai successo, ma dobbiamo toglierci dalla mente quella prestazione imbarazzante, perché noi non siamo questi, anche se certe gare nell'arco di una stagione possono succedere. A ogni modo il nostro destino non è ancora deciso, abbiamo una gara molto importante da giocare: però, con chi sta peggio di noi in classifica, abbiamo offerto prestazioni non al nostro livello, quindi domani più che mai sarà importante reagire".

Numeri alla mano: "Nelle ultime tre gare abbia subito molti gol, ma è solo l'ultima gara, dove non siamo nemmeno entrati in campo, a dover essere cancellata. Teniamo solo la rabbia per reagire, evitando cali di tensione che non devono succedere perché non c'è tempo. La realtà comunque è che tante squadre non hanno avuto un rendimento costante, ma i numeri a noi non sorridono, ci sono domande da porsi e lo faremo a bocce ferme: ora pensiamo a centrare l'obiettivo, con una prestazione importante e magari qualche risultato favorevole dagli altri campi".

Conclude poi: "Un giudizio al mio percorso? Pensiamo all'Empoli, alla fine i playoff li meritiamo. Certo, il rammarico è che dopo la sosta è iniziato proprio un altro campionato, dove abbiamo fatto meno punti rispetto al precedente".