Empoli, Saporiti: "Siamo sulla strada giusta. Rigoristi? Ci gestiamo noi in campo"

“Il Palermo è una squadra forte e lo ha dimostrato battendoci. Il gol del 4-2 ha chiuso la partita, ma avremmo potuto ancora dar fastidio agli avversari. Dovevamo essere più bravi a ripartire, avere più lucidità, pressandoli potevamo metterli in difficoltà”. Il centrocampista offensivo dell’Empoli Edoardo Saporiti parla così a Radio Lady dopo la sconfitta in casa contro il Palermo.

“Abbiamo mostrato lo spirito giusto, siamo una squadra giovane che non molla e siamo sulla strada giusta. Ora si riparte dallo spirito e dalla voglia di non mollare, di rimanere attaccati al risultato.- prosegue Saporiti come riporta Empolichannel.it - Andreoletti? Sono molto contento per la fiducia del mister e spero di ripagarlo in campo. Mi trovo bene con Andreoletti. Adesso dobbiamo lavorare, perché ci aspetta una partita molto difficile e dobbiamo prepararla bene”.

Infine il numero 10 azzurro si sofferma sui rigoristi dopo che nella giornata di ieri la sua squadra ne ha avuti due a disposizione. Il primo trasformato dallo stesso Saporiti e il secondo prima fallito da Shpendi e poi realizzato da Popov dopo la ripetizione ordinata dal VAR: “Per i rigoristi non ci sono indicazioni, la gestiamo noi, ce la siamo sentita così”.