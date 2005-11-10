Empoli attento, il Padova mette nel mirino Saporiti. A gennaio possibile assalto
Tommaso Maschio
A gennaio Edoardo Saporiti potrebbe essere uno dei nomi che agiteranno il mercato in Serie B. Il centrocampista offensivo in forza all’Empoli infatti si sta mettendo in luce sia per le sue caratteristiche tecniche e tattiche sia per la propria duttilità attirando le attenzioni di altri club cadetti.
Fra questi c’è anche il Padova con il direttore dell’area tecnica Massimiliano Mirabelli che, come riporta Trivenetogoal.it, ha messo il nome del classe 2001 sul taccuino qualora dovesse rinforzare il centrocampo della formazione di mister Calabro a causa dell’uscita di uno dei centrocampisti attualmente presenti in rosa. Sembra però difficile che l’Empoli possa privarsi a metà stagione di uno dei giocatori più positivi di questo avvio d’annata che lo sta consacrando anche come capocannoniere del club con quattro reti in undici gare giocate.