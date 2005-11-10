Nonostante l’Empoli non navighi in acque tranquille di classifica e stia avendo un rendimento al di sotto delle attese, alcuni suoi elementi stanno già accendendo le voci di mercato in vista di gennaio. E non si tratta solo di giovanissimi come Edoardo Biondini (classe 2009) già finito nei radar dei club di Serie A. Anche un altro centrocampista infatti ha attirato su di sé l’interesse di alcune società in questo caso cadette. Si tratta del centrocampista Edoardo Saporiti.

Sfida fra Padova e Sampdoria per Saporiti

Nelle scorse settimane il nome del classe 2001, che può giocare sia da mezzala sia sulla trequarti, era stato accostato al Padova vista la volontà del club di rinforzare il reparto mediano a disposizione del tecnico Antonio Calabro con un giocatore di qualità, duttile e capace di incidere anche in zona gol visti i già quattro gol in 11 presenze di campionato coi toscani. Nelle ultime ore però si è fatto avanti anche un altro club che già in estate lo aveva cercato senza fortuna.

Si tratta, come riporta Il Corriere dello Sport, della Sampdoria. I blucerchiati a gennaio potrebbero decidere di intervenire in maniera importante sul mercato per rinforzare la rosa di una squadra che anche quest’anno ha mostrato diverse difficoltà, oltre che tantissimi infortuni, e portare a Genova giocatori che possano fare al caso del nuovo tecnico Luca D’Angelo subentrato nelle scorse settimane e subito capace di rimettere in carreggiata la squadra.

Sembra però difficile che l’Empoli possa privarsi a metà stagione di uno dei giocatori più positivi di questo avvio d’annata che lo sta consacrando anche come capocannoniere del club.