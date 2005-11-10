Serie B, i migliori centrocampisti dopo l'11ª giornata: Saporiti il volto nuovo al quinto posto

Non cambia la leadership del campionato, ma alle spalle del Palermo la lotta si fa sempre più interessante. La capolista non va oltre l'1-1 sul campo dell'Ascoli e sale a 27 punti, mentre il Modena accorcia con il successo per 2-0 sulla Virtus Entella. La Cremonese firma il risultato più largo della giornata, imponendosi 4-1 sul Vicenza. Vittorie di misura per Sampdoria, Cesena e Juve Stabia, due pareggi per 2-2 e altri due risultati di parità completano il turno.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori centrocampisti del campionato cadetto dopo l'undicesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Centrocampisti

1. Caso (Modena) 6.81 (8)

2. Tramoni (Pisa) 6.69 (8)

3. Maistro (Juve Stabia) 6.57 (7)

4. Rouhi (Carrarese) 6.36 (11)

5. Saporiti (Empoli) 6.36 (11)