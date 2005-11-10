Empoli, Saporiti: "Andreoletti ha portato entusiasmo. Io leader? In campo forse sì"

Un buon avvio a livello personale, ma con lo sguardo puntato soprattutto sul collettivo. È il messaggio di Edoardo Saporiti, centrocampista dell’Empoli, che ha parlato ai microfoni de La Nazione del suo momento e di quello della squadra, tra il lavoro con Matteo Andreoletti e la gara contro il Padova.

Il momento personale e l’obiettivo di squadra

Saporiti riconosce di attraversare una fase positiva, ma non vuole fermarsi: “A livello personale sto sicuramente attraversando un buon momento, però devo cercare di dare una mano in più alla squadra e mettermi sempre più a disposizione. Devo continuare su questa strada, ma aiutare di più la squadra sotto tanti punti di vista, perché l’obiettivo di squadra è quello che conta”.

La sfida con il Padova

Il centrocampista guarda poi alla gara contro il Padova: “Padova? Sarà una partita difficile in un campo difficile contro una squadra forte. Noi dobbiamo fare una grande gara, metterci del nostro e dare il massimo per portare via più punti possibile e muovere la classifica”.

Il lavoro con Andreoletti

Largo spazio anche al rapporto con il tecnico: “Sicuramente ha portato il suo entusiasmo e il suo modo di lavorare. Piano piano stiamo arrivando sempre più vicino a quello che ci sta chiedendo, partita dopo partita stiamo migliorando molto. Non è stato facile perché abbiamo cambiato completamente metodologia di lavoro, però ci stiamo adattando alla grande e siamo contenti del lavoro che stiamo facendo con il mister”.

“Io leader?”

Sul tema della leadership, Saporiti si mostra prudente ma consapevole: “Io leader? In campo forse sì, magari come figura su cui qualche mio compagno si può appoggiare o a cui può chiedere una mano in un momento di difficoltà. Le parole del mister fanno sicuramente piacere e mi devono far riflettere sul fatto che devo prendermi delle responsabilità in campo, fare il meglio possibile e dare sempre più una mano ai miei compagni per aiutare la squadra”.