Entella, De Luca recordman stagionale di gol. Ma è Contini il pluripresente

Un campionato finora più che soddisfacente per la Virtus Entella neopromossa, partita alla grande nei primi turni del campionato e ancora in piena lotta per i playoff, a –3 dall’ultimo posto disponibile, ora occupato dal Chievo Verona. Formazione più distratta nei primi 15’ di gioco con 9 reti subite (su 38 totali), primato condiviso con il Trapani. Il giocatore biancoceleste pluripresente è finora il portiere Contini (27 gettoni) e anche re dei minuti in campo (2430). La “zanzara” De Luca recordman stagionale di gol per i liguri (10, eguagliata la sua miglior stagione realizzativa, come al Varese 2011/12, in B) e giocatore più decisivo biancoceleste con 11 punti portati grazie ai suoi centri determinanti. Citazione per Fabrizio Poli, autore di 4 reti, mai così prolifico in una singola stagione della sua carriera.