Fiorentina, per Lovisa si prospetta un futuro in Serie B. Due club sulle sue tracce

Dopo aver vestito la maglia della Fiorentina Primavera (17 presenze e 5 reti) per il centrocampista Alessandro Lovisa si prospetta un futuro fra i grandi. Il classe 2001 infatti, secondo quanto rivelato da Firenzeviola.it, sarebbe finito nel mirino di almeno due club di Serie B e di alcune di Serie C che lo vorrebbero prendere in prestito in vista della prossima stagione. Il giocatore scioglierà le riserve nei prossimi giorni e con tutta probabilità deciderà di mettersi alla prova nel campionato cadetto dove potrebbe sfidare il Pordenone di papà Mauro e del fratello Matteo.