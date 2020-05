Frosinone, Brighenti: "Per fortuna siamo tornati in campo. Nesta un riferimento per noi"

Il difensore del Frosinone Nicolò Brighenti ha parlato ai microfoni di Radio Day di quanto gli mancasse il campo: "Per fortuna il prato verde lo abbiamo ritrovato. Ancora un po' in parte ma è una bella sensazione. I due mesi sono stati lunghi, sono stati tosti perchè alla fine ho due bambini piccoli ed eravamo chiusi in casa. Gli allenamenti all’inizio abbiamo trovato nuove formule ed è stato piacevole, poi col passare dei giorni la cosa stava diventando un po’ pesante e per fortuna adesso siamo tornati sul campo. Nesta? Questa estate quando ho saputo dell’arrivo di Nesta ero incuriosito perchè lui è sempre stato uno dei riferimento per i difensori della mia generazione. Sicuramente è un’esperienza positiva ma devo confermare che lui predilige curare la fase offensiva. Non subire gol? E' di fondamentale importanza, peccato nelle ultime partite dove abbiamo preso quattro gol in due gare. Sicuramente nel momento in cui avverrà, se avverrà, la ripresa dobbiamo ripartire da quella solidità difensiva".