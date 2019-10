© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine del match Frosinone-Trapani, terminato 3-0 in favore della formazione di casa, ha parlato ai microfoni di DAZN Camillo Ciano, attaccante dei gialloazzurri e autore della tripletta decisiva. “Dedico questa serata a mia moglie e ai miei figli - dichiara il giocatore - Sono contento per la mia prima tripletta ed è molto emozionante: una serata perfetta per tutto, questa vittoria la volevamo ed era fondamentale per noi. Guardiamo la classifica in modo diverso. Nelle ultime settimane abbiamo guadagnato fiducia in noi stessi: non subiamo più gol e ora iniziamo a farne, dobbiamo continuare il lavoro che stiamo facendo. La classifica? Ora bisogna guardarla ed essere consapevoli delle nostre forze. Noi la guardiamo, ma con calma. Nel prossimo turno andremo a giocare con il Cittadella, noi scenderemo in campo per i tre punti”.