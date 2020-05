Frosinone, Stirpe: "Chiudere la stagione per evitare contenziosi e non svalutare il prodotto"

vedi letture

Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe intervistato da Radio Sportiva ha parlato della possibile ripresa del campionato non nascondendo le possibili difficoltà a cui si andrà in corso: “Il consiglio direttivo della B si è espresso chiaramente in merito alle tempistiche. In tre mesi dalla partenza degli allenamenti si può concludere la stagione, ma ovviamente è il Governo a indicarci la data per ripartire. Sicuramente dovremmo avere date simili alla Serie A per avere poi il tempo per fare la preparazione in vista della stagione successiva. Cristallizzazione della classifica? Noi vogliamo chiudere la stagione per evitare che nascano contenziosi. - continua Stirpe – Bisogna evitare che il valore del prodotto calcio si abbassi altrimenti si rischia che il sistema non sia sostenibile per parte dei club di Serie A e per tutti quelli di Serie B e Serie C. Il rischio è che il mondo del calcio subisca un involuzione e che prima di portare il livello ad essere di nuovo alto passino anni”.