Dopo Gabrielloni e Mannini, la Juve Stabia saluta anche Ciammaglichella: rientra al Torino
Dopo quelli di Alessandro Gabrielloni e Mattia Mannini, in casa Juve Stabia arriva anche l'addio del centrocampista Aaron Ciammaglichella, che farà intanto rientro al Torino dopo l'anno in prestito a Castellammare.
Di seguito, la nota ufficiale del club campano:
"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, a partire dal 30 giugno, si concluderà il prestito del centrocampista Aaron Ciammaglichella, che farà rientro al Torino F.C..
Nel corso della stagione di Serie BKT 2025/26, Ciammaglichella ha collezionato 2 presenze, per un totale di 70 minuti disputati.
La società gialloblù desidera esprimere il proprio ringraziamento ad Aaron per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colori gialloblù durante la stagione, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera professionale".