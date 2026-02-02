Ufficiale
Juve Stabia, risoluzione anticipata del prestito di Aaron Ciammaglichella col Torino
La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Torino Football Club per la risoluzione consensuale del prestito del centrocampista, classe ‘05, Aaron Ciammaglichella.
La società desidera ringraziare Aaron per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante i suoi 6 mesi in gialloblù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
