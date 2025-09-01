Ufficiale Ciammaglichella rinnova e saluta il Torino: l'attaccante passa in prestito alla Juve Stabia

Il Torino ha ufficializzato la cessione in prestito secco Aaron Ciammaglichella alla Juve Stabia, ma prima i granata hanno rinnovato il contratto dell'attaccante di un anno, ovvero fino al 2027. Di seguito la nota del club: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive dell'attaccante Aaron Ciammaglichella sino al 30 giugno 2027, con opzione per quella successiva. Successivamente, il Club ha ceduto alla Società Sportiva Juve Stabia, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Il Torino saluta Aaron con un caloroso in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale".

Il comunicato della Juve Stabia

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Torino Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo (prestito secco), delle prestazioni sportive del centrocampista Aaron Ciammaglichella. Il calciatore vestirà la maglia gialloblù fino al 30 giugno 2026.

Nato a Torino il 26 gennaio 2005, Aaron è un cresciuto nel settore giovanile del Torino. Con la maglia granata ha compiuto tutta la trafila fino ad arrivare all’esordio in Serie A, avvenuto il 25 agosto 2024 nella gara contro l’Atalanta. Nel campionato Primavera 1 ha collezionato complessivamente, dalla stagione 2020/21 fino a gennaio 2025, 81 presenze condite da 14 reti e 10 assist, confermandosi come uno dei protagonisti della formazione giovanile granata. Nel mercato invernale della stagione 2024/25 si è trasferito alla Ternana, in Serie C girone B, con cui ha collezionato 7 presenze e 1 gol. É attualmente nel giro della nazionale italiana Under 20.

Le prime dichiarazioni di Aaron dopo la firma del contratto: 'Sono molto felice di arrivare a Castellammare e iniziare questa nuova avventura. Ringrazio la società per aver creduto in me, sono molto felice di incontrare il mister Abate nuovamente. Non vedo l’ora di scendere in campo al Menti davanti ai nostri tifosi. Forza Vespe!'".