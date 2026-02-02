TMW
Non solo Kouamé, anche la B ha il suo caso: Ciammaglichella resta alla Juve Stabia, il motivo
TUTTO mercato WEB
Nelle scorse ore la Juve Stabia aveva annunciato la risoluzione anticipata del prestito di Aaron Ciammaglichella, destinato a rientrare al Torino, club proprietario del cartellino. Tuttavia, secondo quanto raccolto da TMW, il deposito della risoluzione del prestito non sarebbe stato depositato ed il giocatore resterà quindi alla Juve Stabia fino al termine della stagione.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile