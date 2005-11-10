Gorgone a rischio dopo il disastro con l'Ascoli: il Catanzaro pensa a Mignani e Caserta

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Gorgone a rischio dopo il disastro con l'Ascoli: il Catanzaro pensa a Mignani e CasertaTMW
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Daniel Uccellieri
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24.10.2026 19:42Serie B
Catanzaro, Gorgone a rischio esonero dopo il 6-1 con l'Ascoli: Mignani e Caserta i candidati
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Giorgio Gorgone è a forte rischio esonero. La pesantissima sconfitta interna del Catanzaro con l'Ascoli (6-1 il punteggio finale per la squadra di Tomei), potrebbe costare carissimo al tecnico, che già prima della sfida odierna era fortemente a rischio.
In caso di esonero i nomi in pole per la panchina sono due: il primo è quello di Michele Mignani, per il quale sono stati ripresi i contatti: l'ex Cesena era stato valutato nelle scorse settimane ed aveva chiesto un anno e mezzo di contratto, per questo c'è ancora un po' di distanza.
L'altro nome è quello di Fabio Caserta, che ha seguito la gara fra Hellas Verona e Catanzaro al Bentegodi durante lo scorso turno.
Fonte: Alessio Alaimo
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