Gorgone a rischio dopo il disastro con l'Ascoli: il Catanzaro pensa a Mignani e Caserta

Giorgio Gorgone è a forte rischio esonero. La pesantissima sconfitta interna del Catanzaro con l'Ascoli (6-1 il punteggio finale per la squadra di Tomei), potrebbe costare carissimo al tecnico, che già prima della sfida odierna era fortemente a rischio.

In caso di esonero i nomi in pole per la panchina sono due: il primo è quello di Michele Mignani, per il quale sono stati ripresi i contatti: l'ex Cesena era stato valutato nelle scorse settimane ed aveva chiesto un anno e mezzo di contratto, per questo c'è ancora un po' di distanza.

L'altro nome è quello di Fabio Caserta, che ha seguito la gara fra Hellas Verona e Catanzaro al Bentegodi durante lo scorso turno.