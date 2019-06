Repubblica azzarda: “L’Avellino di Taccone verso la riammissione in B”

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Avellino potrebbe avere prossimamente due squadre nel calcio professionistico: l’attuale SSD di De Cesare, appena promosso in Serie C, il vecchio US di Taccone cancellato la scorsa estate, ma pronto a tornare in corsa. A rivelare la clamorosa ipotesi è l’edizione di Napoli de La Repubblica che spiega di una sentenza del TAR, attesa per il 10 luglio, che potrebbe portare a clamorosi scenari con la riammissione del club di Taccone in Serie B, una decisione che creerebbe ancora più caos nella nostra serie cadetta.

Secondo quanto raccolto da Tuttoavellino.it la risposta del TAR potrebbe arrivare anche prima, entro il fine settimana, con ambienti vicini alla vecchia gestione che sarebbero piuttosto ottimisti sull’esito positivo della sentenza, tanto che Taccone starebbe già pensando a come rimettere in piedi il club dopo un anno di oblio.