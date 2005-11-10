Ufficiale Joronen e il Palermo avanti insieme. Il portiere ha firmato il rinnovo di contratto

La notizia, come vi avevamo anticipato, era nell'aria già da alcuni giorni. Adesso è anche ufficiale. Dopo l'accordo tra il Palermo e il portiere Jesse Joronen per proseguire insieme il rapporto, il club ha reso noto stamani il rinnovo di contratto: "Il Palermo FC comunica di aver rinnovato il contratto di Jesse Joronen. A Jesse le congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Dunque, l'estremo difensore finlandese classe 1993 farà ancora parte della rosa della compagine siciliana che punterà di nuovo alla Serie A. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, l'intesa è stata trovata su base annuale, con opzione per un ulteriore anno. Arrivato in Sicilia a parametro zero nella passata stagione dopo l'esperienza al Venezia, Joronen era a scadenza di contratto: dopo ben 38 presenze collezionate in B col Palermo tra campionato, playoff e Coppa Italia, ecco il tanto atteso rinnovo.