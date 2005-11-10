Juve Stabia, De Giorgio: "Non siamo più ultimi, ma comunque ai playout: a Cremona per i 3 punti"

Antivigilia di gara per la Juve Stabia, che sabato affronterà la Cremonese nella sfida dello 'Zini' valevole per l'8ª giornata del campionato di Serie B: a fare il punto della situazione, per le Vespe, il tecnico Pietro De Giorgio.

"Abbiamo tre gare da affrontare, con l'infrasettimanale giocheremo ogni tre giorni - ha detto il tecnico -, ed è chiaro che sto pensando a qualche rotazione, non so se già nell'undici titolare di Cremona o in casa: valuteremo, ma di sicuro ci saranno dei cambiamenti. Per noi sarà importante muovere la classifica, è vero che non siamo più ultimi ma siamo nei playout: alle prestazioni vanno quindi legati i risultati. Vedo comunque i ragazzi più sereni e orgogliosi di loro, il cammino intrapreso è quello giusto".

Aggiunge quindi: "Abbiamo lavorato bene, con più leggerezza, consci del valore della Cremonese: per fare punti servirà il furore agonistico che domenica ci ha fatto fare la differenza con un avversario difficile. A ogni modo, abbiamo studiato molto bene la compagine grigiorossa e la sua rosa, ma noi dobbiamo andare a fare la Juve Stabia, non sappiamo fare altro: vogliamo giocarcela in tutti i campi, e si è visto. Gli assenti? Scuderi ha ancora un po' di edema, servirà più di una settimana, e non è in gruppo neppure Pietrangeli, ha sentito di nuovo un fastidio. È fuori anche Vismara, ma lui contiamo di averlo settimana prossima".

La nota conclusiva va poi ai tifosi, che - questione carburanti e scioperi permettendo - saranno numerosi in Lombardia: "Ci fa molto piacere averli con noi a nostro fianco, andare fuori e averli la ci dà anche un senso di responsabilità in più. Speriamo di festeggiare per il risultato finale".