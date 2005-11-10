La terza sconfitta di fila della Juve Stabia potrebbe far scricchiolare la panchina di Pietro De Giorgio. In casa della Carrarese infatti il tecnico ha azzardato una formazione con molti cambi, dettati anche dal periodo intenso, che non ha convinto e dato le risposte attese terminando addirittura i nove uomini la partita e con l’unica luce rappresentata dall’ottavo gol di un Di Nardo lasciato inizialmente in panchina.

A non convincere è stata la gestione del tecnico che con una squadra piena di giocatori ammoniti nella ripresa li ha tenuti tutti in campo finendo per subire le espulsioni di Battistella e Bellich che salteranno il derby contro il Benevento nella quindicesima giornata di Serie B.

Secondo quanto riferito da Reportweb.tv la panchina di De Giorgio starebbe ora scricchiolando con la società che sta facendo le sue valutazioni sulla posizione del tecnico e ha deciso di non mandare nessuno in sala stampa a Carrara chiudendosi in un silenzio stampa che potrebbe essere letto come un indizio del momento di difficoltà che sta attraversando la formazione campana che è scivolata nuovamente in zona retrocessione visti i 12 punti (che sarebbero 16 senza la penalizzazione) raccolti in queste prime 14 uscite stagionali.