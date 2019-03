Le pagelle del Lecce - Mancosu ancora il migliore - Meccariello impreciso

Risultato finale: Lecce-Pescara 2-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vigorito 6 - Non può nulla sul gol di Galano, per il resto fa buona guardia.

Venuti 6.5 - Tiene alta la tensione per tutta la gara. Nessun problema in marcatura, spinge appena può. Suo l'assist per il gol di La Mantia.

Lucioni 6.5 - Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. Bene in particolare nella ripresa.

Meccariello 5.5 - Ammonito, sfiora anche il rosso. Non convince in alcune situazioni. Serata in chiaroscuro.

Calderoni 6.5 - Giudizioso sia in difesa che in spinta, forse dovrebbe essere un po' più preciso.

Petriccione 6.5 - Gara a corrente alternata. Meglio nella ripresa in cui sfiora anche il gol.

Tachtsidis 6 - Inizio lento, poi sale di tono. Gioca a due tocchi, luci e ombre nella sua gara. (Dall'88' Majer s.v. )

Tabanelli 6.5 - Tanti palloni recuperati, appena può si inserisce. Costante per tutti i 90'.

Mancosu 7.5 - Che annata per il trequartista. Elemento imprescindibile per il Lecce trova il gol dopo una splendida azione.

Falco 6.5 - Si integra bene con La Mantia. Veloci, imprevedibili e con tanta qualità. Sfiora il gol senza riuscirci. (Dall'88' Palombi 5.5 - Si divora il gol del 3-0.)

La Mantia 7 - Sempre più bomber della squadra: sono tredici in stagione. A corredo il solito movimento.