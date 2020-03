Le pagelle del Venezia - Aramu il più attivo, mediana in diffcoltà

Queste le valutazioni date al Venezia, che ha perso tra le mura amiche per 1-3 contro il Crotone.

Pomini 6 – Può fare ben poco in occasione dei tre gol del Crotone. Limita i danni in un paio di circostanze.

Fiordaliso 6 – Si fa notare maggiormente in fase di contenimento, come quando evita il gol di Molina salvando a porta sguarnita. Spinge poco sulla corsia di destra.

Marino 5,5 – Gara di grande sofferenza per il centrale, sa contro gli attaccanti che contro in centrocampisti del Crotone che si inseriscono con continuità. (Dal 75’ Caligara 6 – Entra e segna il gol della bandiera, con un bolide dalla distanza che sorprende Cordaz).

Casale 6 – Un suo colpo di testa sugli sviluppi di un corner è una delle poche occasioni create dal Venezia nel primo tempo. In difesa soffre, per lo più nella prima frazione di gioco.

Molinaro 5,5 – Non accompagna l’azione offensiva come dovrebbe. Sul piano difensivo, soffre il confronto prima con Gerbo e poi con Mustacchio.

Firenze 5 – Prestazione decisamente da dimenticare. Nel primo tempo viene letteralmente mangiato da Crociata, perdendo diversi palloni sanguinosi. Non molto meglio nella ripresa.

Fiordilino 5 – Fatica ad orchestrare manovre convincenti, stretto nella morsa dei centrocampisti crotonesi. Male anche in interdizione.

Maleh 5,5 – Si fa vedere in avanti con un paio di conclusioni. Prova comunque insufficiente, per via di numerosi appoggi imprecisi ai compagni.

Aramu 6,5 – Il migliore nella squadra di Dionisi. In più occasioni prova a dare una scossa alla sua squadra, con diversi suggerimenti invitanti che le punte non sfruttano a dovere.

Longo 5 – Non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso, mancando una clamorosa occasione nella ripresa su sponda di Zigoni. (Dall’87’ Senesi s.v.).

Capello 5,5 – Primo tempo impalpabile fino agli ultimi minuti, quando impegna severamente Cordaz su suggerimento dalla sinistra di Aramu. (Dal 46’ Zigoni 5,5 – Il suo ingresso in campo non dà i frutti sperati in termini di pericolosità offensiva).