Le pagelle della Juve Stabia - Provedel evita la goleada, male Troest

Provedel 6.5 - Può fare poco sui tre gol del Cittadella, ma è davvero bravo ad evitare almeno altre due marcature dei padroni di casa.

Vitiello 5.5 - Non riesce mai ad affondare. Fa una fatica immensa a contenere le incursioni del Cittadella dalla sua zona di competenza.

Tonucci 5 - Interviene col braccio altissimo sul cross di Rosafio, "regalando" un calcio di rigore ai veneti. Protagonista, in negativo, di un episodio che ha cambiato la partita in favore dei padroni di casa.

Troest 5 - Anziché prendere confidenza con l'avversario, più passano i minuti e più il centrale danese soffre le incursioni di Diaw. Perde malamente il duello prolungato con l'attaccante avversario.

Germoni 5.5 - Assieme a Troest, si lascia sfuggire Diaw in troppe circostanze. Non spinge sulla corsia mancina, pagando il pressing alto portato dal Cittadella.

Calò 6 - In zona offensiva costruisce poco, quasi nulla, ma è sicuramente uno dei migliori tra i suoi. In avvio di match spaventa Paleari con un calcio di punizione dai venticinque metri. A partita chiusa cerca di spronare i compagni a non arrendersi per evitare un passivo peggiore.

Addae 5 - Prestazione opaca per il ghanese ex Ascoli. Non si propone mai in avanti e sbaglia qualche pallone "non da lui". (Dal 65' Di Mariano 6 - Entra a giochi già fatti, non riuscendo a portarsi sulle spalle il resto della squadra)

Mallamo 5.5 - Cerca di alternare, come di consueto, la fase offensiva a quella difensiva: ci riesce abbastanza bene nel primo tempo, ma non nel secondo.

Canotto 5.5 - Non riesce ad impensierire Paleari nemmeno una volta in novanta minuti: basterebbe questo dato per intuire le difficoltà in cui si è ritrovato il numero 18 gialloblu, al quale la difesa del Cittadella non ha dato un attimo di respiro.

Forte 5.5 - Frare e Perticone lo contengono a dovere, costringendolo il più delle volte ad arretrare il proprio raggio d'azione per conquistare palloni giocabili. (Dal 78' Izco s.v.)

Bifulco 5 - Sfiora il gol dopo tre minuti per poi sparire completamente dai radar della partita fino al momento della sostituzione. (Dal 54' Rossi 6 - Non gli si poteva chiedere nulla visto l'ingresso in campo sul 2-0 per il Cittadella)