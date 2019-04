Lecce, Liverani: "Brescia squadra costruita per obiettivi importanti"

Fonte: uslecce.it

© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa in vista del big match di domani con il Brescia: “Ho deciso di convocare tutti i componenti la rosa, unici indisponibili, però, sono Calderoni, Fiamozzi, Cosenza e Saraniti. Della gara con il Brescia dell’andata è rimasta un po’ di amarezza. Fu una partita bellissima da entrambe le parti e, a mio modo di vedere, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Il Brescia è una squadra che ha avuto una grandissima continuità in questo campionato, viaggiando ad alta velocità. Quella lombarda è una formazione costruita per obiettivi importanti e lo sta facendo vedere meritatamente. I miei ragazzi, arrivati a questo punto, si sono conquistati la possibilità di giocare davanti a 26.000 persone, affrontando la prima della classe. Il bello di questa partita è capire quanto siamo pronti a giocare a certi livelli, davanti ad una cornice di pubblico così importante, che può trasmettere esclusivamente cose positive.”