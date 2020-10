Non solo Ibra. Il Monza aveva messo nel mirino anche Bonazzoli e Borja Valero

vedi letture

Non solo Zlatan Ibrahimovic. Il Monza nella finestra di mercato appena conclusa ha accarezzato l’idea di piazzare altri due colpi da novanta – oltre quelli andati a segno – per costruire una corazzata che punti dritta alla Serie A. Secondo quanto rivelato da Monza-news.it il club brianzolo avrebbe infatti cercato di portare alla corte di Brocchi il centravanti Federico Bonazzoli, passato poi al Torino, un nome già accostato al Monza nella passata stagione. L’altra idea, visto che di una vera e propria trattativa non si può parlare, era invece quella legata allo spagnolo Borja Valero che si era svincolato dall’Inter. Il giocatore ha poi deciso di tornare a Firenze, ma era stato messo nel mirino dal club biancorosso attratto dalla possibilità di alzare ulteriormente il livello qualitativo e d’esperienza in mezzo al campo.