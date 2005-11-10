Padova, Banzato conferma la fiducia a Calabro: "Al momento non pensiamo all'esonero"

Il Padova attraversa una fase delicata dopo le ultime sconfitte, ma la società non intende farsi condizionare dai risultati negativi. A ribadirlo è stato il vicepresidente Giovanni Banzato, intervenuto ai microfoni di PadovaSport.tv, che ha fatto il punto sul momento della squadra e sulla posizione dell'allenatore Antonio Calabro, la cui panchina è finita sotto osservazione.

"Non ci dobbiamo far prendere dall'ansia, è un momento in cui dobbiamo stare tutti uniti. Crediamo nel progetto che abbiamo fatto quest'estate, in qualsiasi lavoro e in questo soprattutto, non bisogna farsi sopraffare dall'ansia, dalle decisioni prese a caldo, di pancia. Dobbiamo stare tutti uniti, intendo l'intera piazza, perché insieme possiamo uscire da questa fase delicata. Questo è il secondo momento difficile da quando ci siamo noi, ma sicuramente meno difficile dell'anno scorso perché oggi abbiamo tante giornate davanti".

SU CALABRO: "HA LA FIDUCIA DELLA SOCIETÀ"

Il vicepresidente biancoscudato ha poi affrontato direttamente il tema della panchina, escludendo per il momento l'ipotesi di un esonero e confermando il sostegno della società al tecnico. Nessun ultimatum in vista della trasferta di Avellino: il club vuole affrontare le prossime partite senza decisioni affrettate.

"Esonero? Al momento non ci stiamo pensando, noi non diremo mai al responsabile dell'area tecnica Mirabelli di mandare via qualcuno. Discutiamo insieme, mettiamo tutto sul tavolo, ma poi le decisioni deve prenderle chi di calcio ne capisce. E in questo momento Calabro ha la fiducia della società, avanti con questo trittico difficile di partite. Non ci sono ultimatum ad Avellino".