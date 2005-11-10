Ore di riflessione in casa Padova dopo la pesante sconfitta rimediata sul campo del Modena. La società biancoscudata ha optato per il silenzio stampa, decidendo di non far intervenire alcun tesserato ai microfoni dei giornalisti al termine dell'incontro. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sono in corso valutazioni sulla posizione di Antonio Calabro, il cui futuro sulla panchina dei veneti appare sempre più in bilico. A pesare è una striscia negativa di cinque partite senza vittorie, con tre pareggi e due sconfitte, che ha fatto scivolare il Padova verso le zone più delicate della classifica. La dirigenza sta valutando il lavoro del tecnico arrivato in estate e le possibili alternative in caso di esonero.

Ballardini in pole per la successione di Calabro

In caso di cambio in panchina, il principale candidato a raccogliere l'eredità di Calabro è al momento Davide Ballardini. L'allenatore, attualmente senza squadra dopo la separazione dall'Avellino in estate, era presente questo pomeriggio sugli spalti dello stadio Braglia per assistere alla sfida tra Modena e Padova. Nelle ultime ore il suo profilo ha guadagnato terreno rispetto alle altre candidature, tanto da rappresentare la prima opzione per la panchina biancoscudata.

Padova, da Sottil a Castori: le altre ipotesi

Tra i profili presi in considerazione figura anche quello di Andrea Sottil, già accostato a diverse società di Serie B negli ultimi giorni. Restano disponibili anche Fabrizio Castori e Roberto Breda, sebbene un ritorno di quest'ultimo appaia complicato dopo la separazione estiva. Entrambi sarebbero inoltre nel mirino della Juve Stabia, alle prese con le valutazioni sul futuro di Pietro De Giorgio. Al momento, tuttavia, Ballardini è in pole. Le riflessioni della dirigenza del Padova proseguono, in attesa di una decisione definitiva sul futuro di Antonio Calabro.