Non è un momento facile per Antonio Calabro a Padova. La squadra veneta infatti nel pomeriggio odierno ha perso pesantemente sul campo del Modena – 3-0 il risultato finale – allungando la striscia senza vittoria a cinque gare (tre pareggi e due sconfitte) e scivolando pericolosamente verso la zona retrocessione che ora è ad appena quattro punti di distacco in attesa delle ultime gare di questa giornata.

Calabro a rischio esonero

La seconda sconfitta di fila, dopo quella casalinga con la Sampdoria, in una settimana molto intensa mette così a rischio la posizione di Calabro sulla panchina con la società che nelle prossime ore potrebbe riflettere seriamente su un cambio di guida tecnica per cercare di dare una scossa alla squadra e invertire il trend attuale. Lo riferisce Trivenetogoal.it

Idea Sottil

Fra i possibili candidati a prenderne il posto in caso di esonero c'è un nome che negli ultimi giorni è stato accostato a diverse squadre come quello dell'ex di Samp e Modena Andrea Sottil, ma la società veneta starebbe vagliando anche altre soluzioni fra quelle disponibili. Ricordiamo che anche Fabrizio Castori e Roberto Breda, difficile però ipotizzare un suo ritorno dopo l'addio in estate, sono attualmente liberi anche se sarebbero entrambi nel mirino della Juve Stabia che in queste ore sta pensando all'esonero di Pietro De Giorgio