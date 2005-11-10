Continua la domenica nera per le panchine di Serie B. Dopo l'esonero in casa Juve Stabia, anche il Padova ha optato per il cambio in panchina. Una notizia, che era nell'aria dopo il silenzio stampa di oggi, divenuta ufficiale poco fa con la nota arrivata dal club biancoscudato: Antonio Calabro non è più l'allenatore del club.

Il comunicato del Padova

"Il Calcio Padova comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Antonio Calabro e il suo staff tecnico: il vice allenatore Giuseppe Padovano, il collaboratore tecnico Domenico De Simone e il match analyst Alessandro Imbrogno. La Società ringrazia il Mister e i suoi collaboratori per la professionalità e l’impegno dimostrati alla guida della squadra e augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

Ballardini in pole per prendere il suo posto

Il primo candidato per la panchina biancoscudata resta sempre Davide Ballardini, presente sugli spalti del Braglia. Più defilate le candidature di Andrea Sottil, Fabrizio Castori e Roberto Breda.