Momento delicato in casa Padova dopo la pesante sconfitta in casa del Modena di questo pomeriggio. Come riporta Trivenetogoal.it la società ha deciso per il silenzio stampa e non manderà alcun tesserato a parlare in sala stampa o ai microfoni dei giornalisti. Un altro indizio del possibile esonero del tecnico Antonio Calabro al termine di una striscia negativa di cinque gare senza vittorie (tre pareggi e due sconfitte) che ha fatto scivolare la squadra veneta verso il basso della classifica. Sono infatti in corso valutazioni sul lavoro del mister arrivato in estate e sui possibili sostituti in panchina.

Idea Sottil. Ballardini presente allo stadio

Fra i possibili candidati a prenderne il posto in caso di esonero c'è un nome che negli ultimi giorni è stato accostato a diverse squadre come quello dell'ex di Samp e Modena Andrea Sottil, ma la società veneta starebbe vagliando anche altre soluzioni fra quelle disponibili. Ricordiamo che anche Fabrizio Castori e Roberto Breda, difficile però ipotizzare un suo ritorno dopo l'addio in estate, sono attualmente liberi anche se sarebbero entrambi nel mirino della Juve Stabia che in queste ore sta pensando all'esonero di Pietro De Giorgio. Da segnalare inoltre come sugli spalti del Braglia questo pomeriggio ci fosse anche un altro allenatore senza squadra come Davide Ballardini che però sarebbe sempre in attesa di una chiamata dalla Serie A come spiegò in estate salutando l'Avellino.