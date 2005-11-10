Padova, avanti con Antonio Calabro: fiducia dopo il ko con l’Entella. Ora l’Avellino
Luca Bargellini
Il Padova ha deciso: si va avanti con Antonio Calabro. All’indomani della terza sconfitta consecutiva, maturata contro l’Entella, la dirigenza biancoscudata, secondo quanto riportato da SkySport, ha scelto di confermare la fiducia al suo allenatore.
La scelta della società
La posizione del tecnico era stata valutata dal club già nella serata di sabato 17 ottobre. La società ha voluto ragionare a mente fredda, con l’obiettivo di prendere la decisione migliore. Il verdetto è netto: nessun cambio in panchina, con l’intento dichiarato di non vanificare il progetto tecnico dopo sole sette giornate di campionato.
Ora l’Avellino
Con la conferma di Calabro inizia una nuova settimana di lavoro per il Padova. La dirigenza confida in una reazione fin dal prossimo impegno, la sfida contro l’Avellino, in programma sabato 24 ottobre alle 15:00.