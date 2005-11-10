Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Padova, avanti con Antonio Calabro: fiducia dopo il ko con l’Entella. Ora l’Avellino

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 13:34Serie B
18.10.2026 13:34Serie B
Fonti preferite
Il Padova conferma Antonio Calabro dopo la terza sconfitta di fila con l’Entella: la società non vuole vanificare il progetto. Sabato c’è l’Avellino
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Il Padova ha deciso: si va avanti con Antonio Calabro. All’indomani della terza sconfitta consecutiva, maturata contro l’Entella, la dirigenza biancoscudata, secondo quanto riportato da SkySport, ha scelto di confermare la fiducia al suo allenatore.

La scelta della società

La posizione del tecnico era stata valutata dal club già nella serata di sabato 17 ottobre. La società ha voluto ragionare a mente fredda, con l’obiettivo di prendere la decisione migliore. Il verdetto è netto: nessun cambio in panchina, con l’intento dichiarato di non vanificare il progetto tecnico dopo sole sette giornate di campionato.

Ora l’Avellino

Con la conferma di Calabro inizia una nuova settimana di lavoro per il Padova. La dirigenza confida in una reazione fin dal prossimo impegno, la sfida contro l’Avellino, in programma sabato 24 ottobre alle 15:00.

Articoli correlati

Immagine news 1
Cannavaro riparte dal Giugliano, Calabro si gioca il futuro a Padova
Immagine news 2
Padova, ore decisive per Calabro: in bilico anche il ds Mirabelli
Immagine news 3
Padova, Calabro: "Oggi possiamo solo chiedere scusa. Adesso dobbiamo reagire assolutamente"

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
13:49 Serie B
Modena, Tonoli: "Sconfitta di Carrara figlia dell'approccio sbagliato al match"
Immagine news 2
13:34 Serie B
Padova, avanti con Antonio Calabro: fiducia dopo il ko con l’Entella. Ora l’Avellino
Immagine news 3
13:04 Serie B
Carrarese, Oliana: "Siamo un gruppo unito. Conquistare la salvezza un mattoncino alla volta"
Immagine news 4
12:49 Serie BLive TMW
Live TMWDa Hellas-Catanzaro a Mantova-Palermo, i convocati per la 7ª giornata di Serie B
Immagine news 5
12:18 Serie B
Pisa, Loyola: "Sono tornato dalla Nazionale con molta voglia di giocare e di vincere"
Immagine news 6
12:03 Serie B
Padova, Sorrentino: "Dando colpe agli altri non se ne esce. Mettiamo qualcosa in più"
Immagine news 7
11:31 Serie B
Palermo, Segre: "Siamo un grande gruppo e si sta vedendo. Andiamo avanti così"
Immagine news 8
10:20 Serie B
Benevento, Saio: "Primo tempo dominato ma nella ripresa ci siamo abbassati un po'"
Immagine editoriale di Tommaso Bonan
La Roma dimentica il Real, l'Inter dimentica il Brugge, il Napoli si dimentica di giocare. L'avvio horror di Allegri che fa tremare De Laurentiis
Primo piano
Immagine top news n.0 Bove: "Il mio docu-film non è finito bene, è finito vero. In futuro mi piacerebbe tornare in Italia"
Immagine top news n.1 Udinese, Alaba torna titolare dopo quasi cinque mesi: l’ultima volta fu in Real-Athletic 4-2
Immagine top news n.2 Napoli, ennesimo caso Lang? Si sarebbe arrabbiato per l'ingresso di Alisson Santos
Immagine top news n.3 Retroscena Chivu: urla, rabbia e colpi, il tecnico dell'Inter infuriato come non mai all'intervallo
Immagine top news n.4 Totti a cuore aperto: "Ho rischiato la depressione dopo il ritiro. Ero morto dentro"
Immagine top news n.5 A Rudi Garcia bastò molto meno per essere esonerato da De Laurentiis a novembre
Immagine top news n.6 Inter, Thuram non si ferma più: come Lamine Yamal per gol e assist dallo scorso aprile
Immagine top news n.7 Roma, il retroscena su Lulli: in estate era destinato all’Avellino, ieri il primo gol tra i pro
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
Immagine news podcast n.2 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
Immagine news podcast n.4 Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Fiorentina-Como, le formazioni ufficiali: Fabregas lancia Liberali, Vanoli sorprende davanti
Immagine box news Serie A Taibi: "De Gea non va messo in discussione. Oggi i portieri sono meno tutelati"
Immagine box news Serie A Bove: "Il mio docu-film non è finito bene, è finito vero. In futuro mi piacerebbe tornare in Italia"
Immagine box news Serie A Juventus, i convocati di Spalletti per la Lazio: torna Boga, cinque gli assenti
Immagine box news Serie A Carlos Augusto: "Chivu si è arrabbiato nell'intervallo di Bologna. Bonny? Spero segni tanto"
Immagine box news Serie A Lille, Giroud nella storia della Ligue 1: entra nella cerchia dei marcatori quarantenni
Serie B
Immagine box news Serie B Modena, Tonoli: "Sconfitta di Carrara figlia dell'approccio sbagliato al match"
Immagine box news Serie B Padova, avanti con Antonio Calabro: fiducia dopo il ko con l’Entella. Ora l’Avellino
Immagine box news Serie B Carrarese, Oliana: "Siamo un gruppo unito. Conquistare la salvezza un mattoncino alla volta"
Immagine box news Serie B Da Hellas-Catanzaro a Mantova-Palermo, i convocati per la 7ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Pisa, Loyola: "Sono tornato dalla Nazionale con molta voglia di giocare e di vincere"
Immagine box news Serie B Padova, Sorrentino: "Dando colpe agli altri non se ne esce. Mettiamo qualcosa in più"
Serie C
Immagine box news Serie C Sambenedettese, Massi dopo il 2-2 col Vado: "Chiederei le dimissioni di Ayroldi"
Immagine box news Serie C Serie C, 10ª giornata: i risultati parziali dei match delle 12:30. Latina in vantaggio
Immagine box news Serie C Latina, Volpe: "La squadra ha dimostrato di poter trasmettere emozioni ai nostri tifosi"
Immagine box news Serie C Union Brescia, Corini: "Servono intensità e la cattiveria agonistica per cambiare marcia"
Immagine box news Serie C Torres ko contro la Reggiana, Greco: "Contro squadre così bisogna concedere poco o niente"
Immagine box news Serie C Serie C, il programma della 10ª giornata: c'è lo scontro al vertice Ravenna-Spezia
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como Women-Fiorentina 1-1. Bergersen risponde a Omarsdottir
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Sassuolo-Napoli Women 1-4. Primo successo azzurro
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, il programma della 3ª giornata: le big tutte in campo di domenica
Immagine box news Calcio femminile European Golden Girl, le dieci candidate: ci sono Galli e Gallo a rappresentare l'Italia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
18 ottobre 1989, van Basten e Rijkaard fanno ammattire il Real Madrid. Finirà due a zero
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio