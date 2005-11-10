Padova, ore decisive per Calabro: in bilico anche il ds Mirabelli
Daniel Uccellieri
La quarta sconfitta nelle ultime cinque partite mette in discussione la posizione di Antonio Calabro sulla panchina del Padova. La dirigenza è attualmente a confronto con la proprietà per valutare le prossime mosse. Il patron Alessandro Banzato sarebbe furioso e fortemente deluso dal rendimento della squadra.
Due nomi in caso di esonero di Calabdro
Secondo quanto riportato fa Trivenetogoal.it fra le alternative valutate figurerebbero Luca Gotti e Michele Mignani, nel caso in cui si decidesse di interrompere il rapporto con Calabro.
In bilico anche Mirabelli
La situazione potrebbe coinvolgere anche il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, la cui posizione sarebbe a sua volta a rischio. Le prossime ore saranno quindi importanti per capire quali decisioni prenderà la società sul futuro dell'area tecnica biancoscudata.