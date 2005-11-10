Padova, terzo ko consecutivo: Calabro a rischio, Banzato esce prima del fischio finale
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Luca Bargellini
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Oggi alle 17:49Serie B
autore Luca Bargellini
17.10.2026 17:49Serie B
Terza sconfitta consecutiva per il Padova: curva con la squadra, fischi dal resto dello stadio. Calabro rischia la panchina, il presidente Banzato va via prima
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© foto di Federico Serra
Clima sempre più pesante in casa Padova. Secondo quanto riportato da SkySport la terza sconfitta consecutiva mette in discussione la posizione di Antonio Calabro, che per la prima volta potrebbe vedere la panchina a rischio dopo la seconda prestazione negativa.
La contestazione dello stadio
La curva ha sostenuto i biancoscudati per tutta la gara e ha continuato a incitarli anche dopo il fischio finale. Dal resto dello stadio, invece, sono arrivati fischi e contestazioni.
I segnali dalla società
Segnali di malcontento anche dal club: il presidente Banzato ha lasciato lo stadio pochi minuti prima della fine della partita.
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