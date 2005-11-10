Padova, terzo ko consecutivo: Calabro a rischio, Banzato esce prima del fischio finale

Clima sempre più pesante in casa Padova. Secondo quanto riportato da SkySport la terza sconfitta consecutiva mette in discussione la posizione di Antonio Calabro, che per la prima volta potrebbe vedere la panchina a rischio dopo la seconda prestazione negativa.

La contestazione dello stadio

La curva ha sostenuto i biancoscudati per tutta la gara e ha continuato a incitarli anche dopo il fischio finale. Dal resto dello stadio, invece, sono arrivati fischi e contestazioni.

I segnali dalla società

Segnali di malcontento anche dal club: il presidente Banzato ha lasciato lo stadio pochi minuti prima della fine della partita.