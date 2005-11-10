Ufficiale Il Padova saluta Breda: "Profonda riconoscenza per il contributo fondamentale per la salvezza"

La notizia era nell'aria ormai da diverse settimane, praticamente da poco dopo la fine della stagione di Serie B, e ora è arrivato anche il comunicato ufficiale: le strade di Roberto Breda - e del suo staff - e del Padova si dividono dopo tre mesi e sei gare di campionato. Il club biancoscudato lo ha annunciato sui propri canali ringraziando il tecnico per la salvezza conquistata:

"La società Calcio Padova comunica di aver incontrato il tecnico Roberto Breda per informarlo della decisione di non proseguire il rapporto di collaborazione sportiva oltre la scadenza naturale del 30 giugno 2026.

La società esprime la più profonda riconoscenza al Mister, al vice Vincenzo Melidona, ai preparatori atletici Donatello Matarangolo e Francesco Delmorgine per l’impegno, la professionalità e le qualità umane dimostrate in questi mesi, e per il contributo fondamentale nel raggiungimento dell’obiettivo stagionale.

A Roberto Breda e a tutto lo staff i migliori auguri per un prosieguo di carriera sportiva ricco di soddisfazioni".