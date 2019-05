Palermo e Serie B col fiato sospeso. Play off e play out possono slittare

La stagione 2018/19 era iniziata sotto i peggiori auspici (ricordiamo tutti l’estate terribile passata e il caos creato dai fallimenti a ripetizione e dei mancati ripescaggi/riammissioni) e rischia di finire allo stesso modo, con un tribunale sportivo che potrebbe decidere chi andrà ai play off, chi ai play out e chi retrocederà nonostante un campionato terminato sabato scorso. Un’annata tremenda, che si spera sia l’ultima, che probabilmente si allungherà ulteriormente con il probabile rinvio dei play off.

Tutto dipende dal Tribunale Federale che oggi dovrebbe decidere del Palermo: la procura ha chiesto la retrocessione in Serie C, ma si parla anche di una penalizzazione mentre il club punta all’assoluzione. Tre scenari che cambiano sia i play off sia i play out. Solo nell’ultimo caso infatti tutto resterebbe invariato e si potrebbe chiudere regolarmente la stagione. Nel caso di mezzo invece, con il Palermo penalizzato di 15 punti, i rosanero uscirebbero dai play off facendo spazio al Perugia con la griglia che muterebbe: Verona-Perugia e Spezia-Cittadella sarebbero le sfide del primo turno mentre in semifinale ci sarebbero Benevento e Pescara. Stessa situazione se il Palermo sarà davvero retrocesso all’ultimo posto.

In questo caso cambierebbe però la situazione nelle zone basse della classifica. Il Foggia, retrocesso attualmente al pari di Padova e Carpi, tornerebbe in corsa per la salvezza disputando i play out contro la Salernitana, mentre il Venezia festeggerebbe la permanenza in Serie B.

Qui però c’è un’altra decisione del Tribunale da attendere, quella relativa ai punti di penalizzazione del Foggia che ha chiesto uno sconto al -6 maturato nel corso dell’anno. Se i pugliesi dovessero riavere un punto andrebbero a pari punti con Venezia e Salernitana e in questo caso i campani scivolerebbero in Serie C con le altre due a disputare i play off.