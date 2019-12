© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trasferta in Sicilia per il Perugia, che nel boxing day di Serie B affronterà il Trapani al "Provinciale". Stadio stregato per gli umbri, che non lo hanno mai espugnato, per quanto poi sia esiguo il numero di precedenti: solo tre, che hanno visto una vittoria dei padroni di casa, che nella stagione 2016-2017 si imposero per 3-0 sul Grifo, e due pareggi.

La truppa di mister Massimo Oddo, quindi, non sarà chiamata a vincere solo per ottenere altri punti preziosi in campionato, ma anche per sfatare quel tabù chiamato "Provinciale".