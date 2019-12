Perugia, Iemmello: "Il Trapani sembrava morto, Castori l'ha aggiustato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pietro Iemmello, attaccante del Perugia, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida con il Trapani. Il match è finito 2-2, l’ex Foggia ha siglato il momentaneo 1-1. “Loro hanno cambiato modo di giocare ed era un match difficile sulla carta. A volte però noi siamo ingenui, vedi il rosso a Gyomber, dobbiamo migliorare”. L’attaccante ha ceduto il secondo penalty a Falcinelli. “E’ un gesto importante per Diego (Falcinelli, ndr) e sta soffrendo, lo vedo: spero che questo gol gli dia una mano a sbloccarsi. Non era facile conquistare un punto qui: Castori ha aggiustato una squadra che sembrava morta grazie a due pareggi contro Pescara e Perugia. Speriamo di chiudere bene l’anno con il Venezia, dobbiamo fare un colpaccio per chiudere in bellezza”. Sulle reti realizzate. “Non mi aspettavo però di chiudere con 15 gol all’andata, anche se pensavo di poter arrivare almeno a 20 a fine stagione”.