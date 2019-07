© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle ultime ore il Perugia sembra aver aperto al Pescara per la cessione dell’attaccante Federico Melchiorri, classe ‘87, in scadenza nel 2020. Il club umbro, come riporta Pescarasport24.com, non ha infatti intenzione di portare il giocatore a scadenza e quindi starebbe pensando di cederlo in questa finestra di mercato in modo da non doverlo svendere o ancor peggio perderlo a zero fra un anno.

La valutazione del giocatore, fatta dal Perugia, si aggira attorno al milione di euro, ma il club sarebbe disponibile ad abbassarla con il Pescara che punta a chiuder attorno ai 500mila euro forte della volontà del giocatore di avvicinarsi a casa e tornare a vestire la maglia biancoazzurro. Possibile che nelle prossime settimane i due club aprano un tavolo delle trattative per far decollare il trasferimento.