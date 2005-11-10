Pisa, Moreo: "Tramoni è un giocatore pazzesco, è importante averlo ritrovato"
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Daniel Uccellieri
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ieri alle 23:56Serie B
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17.10.2026 23:56Serie B
Moreo festeggia il successo sulla Cremonese ed esalta Tramoni: "È un giocatore pazzesco, è importante averlo ritrovato"
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© foto di Federico De Luca 2026
Stefano Moreo, attaccante del Pisa, commenta così la vittoria ottenuta questa sera con la Cremonese: "Vittoria importantissima che da grande continuità al lavoro della scorsa settimana. Ci tenevamo a far bene. La partita è stata complicata perché abbiamo abbassato un po’ l’aggressività e loro sono stati molto bravi atleticamente. La squadra ha saputo soffrire. Finalmente rivedo anche io il vero Tramoni che è un giocatore pazzesco. So chi è davvero Matteo, lo conosco da tanti anni. È importante averlo ritrovato, abbiamo grandi armi dalla nostra parte. Siamo fortunati. Meno male che la palla è arrivata lì. Sulla ribattuta ho cercato di fare gol e il meglio possibile". Le sue parole riportate da Sestaporta.news.
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