L'attaccante del Pisa Stefano Moreo ha analizzato così, nel post gara, il pareggio maturato ieri sera alla Cetilar Arena contro il Modena per 1-1, iniziando dall'errore di Isak che ha portato al pareggio degli emiliani: "Questo errore va accettato. Non mi soffermerei su questo, potevamo forse essere più furbi a valutare meglio la situazione. Abbiamo cercato di vincere, ma non ci siamo riusciti".

Sulla voglia dimostrata in campo: "Abbiamo fatto una partita combattuta fino alla fine. Fino al gol la partita era in controllo, poi loro sono usciti e ci mettevano in difficoltà sui passaggi. Siamo andati vicino al secondo gol, ma non ce l’abbiamo fatta".

Sui miglioramenti nelle ultime gare: "Penso che stiamo migliorando partita dopo partita, se riusciamo a compattarci sempre di più come squadra dopo possiamo essere competitivi contro chiunque. Dobbiamo continuare così, crederci perché le qualità le abbiamo e dobbiamo restare uniti fino alla fine”.