Pisa, traguardo speciale per Tramoni e Piccinini: 100 presenze in nerazzurro
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 14:48Serie B
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15.10.2026 14:48Serie B
Tramoni e Piccinini raggiungono le 100 presenze con il Pisa: celebrazione sabato prima della sfida con la Cremonese.
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Un traguardo importante per Matteo Tramoni e Gabriele Piccinini, che hanno raggiunto le 100 presenze con la maglia del Pisa. Per entrambi è prevista una celebrazione speciale prima del fischio d'inizio della sfida contro la Cremonese.
Tramoni e Piccinini tagliano il traguardo delle 100 presenze con il Pisa
Matteo Tramoni e Gabriele Piccinini hanno raggiunto quota 100 presenze in maglia nerazzurra. Un traguardo prestigioso che sarà celebrato, per entrambi, nell’immediato pregara della sfida Pisa-Cremonese in programma sabato 17 ottobre (ore 19.30) alla Cetilar Arena. Il Presidente Giuseppe Corrado, assieme ai rappresentanti dell’Associazione Cento consegneranno loro la tradizionale maglia celebrativa e la targa ufficiale.
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