Pisa, traguardo speciale per Tramoni e Piccinini: 100 presenze in nerazzurro

Un traguardo importante per Matteo Tramoni e Gabriele Piccinini, che hanno raggiunto le 100 presenze con la maglia del Pisa. Per entrambi è prevista una celebrazione speciale prima del fischio d'inizio della sfida contro la Cremonese.

Tramoni e Piccinini tagliano il traguardo delle 100 presenze con il Pisa

Matteo Tramoni e Gabriele Piccinini hanno raggiunto quota 100 presenze in maglia nerazzurra. Un traguardo prestigioso che sarà celebrato, per entrambi, nell’immediato pregara della sfida Pisa-Cremonese in programma sabato 17 ottobre (ore 19.30) alla Cetilar Arena. Il Presidente Giuseppe Corrado, assieme ai rappresentanti dell’Associazione Cento consegneranno loro la tradizionale maglia celebrativa e la targa ufficiale.