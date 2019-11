Pordenone, Tesser: "Perugia da A, noi vogliamo confermarci"

Fonte: pordenonecalcio.com

© foto di Federico Gaetano

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Perugia: "Domani inizia un periodo molto importante: dobbiamo confermarci facendo più punti possibile, abbiamo già accumulato una buona dote. C’è una classifica cortissima, probabilmente a fine anno sarà più delineata e conosceremo le reali forze del campionato. Non facciamo calcoli di punti, sono cose che deviano dalla realtà. Pensiamo partita per partita, ogni gara vale 3 punti".

Il Perugia?: "Troviamo un avversario molto forte, di grandi qualità e ambizioni. Vogliamo riprendere il nostro cammino da dove l’avevamo lasciato, giocando ogni gara fino in fondo. Il Perugia è una squadra importante che ambisce alla Serie A: sono forti in tutti i reparti, con attacco e trequarti di grande qualità e esperienza"

La pausa per le nazionali? "La sosta ci ha consentito di recuperare Chiaretti e Barison, purtroppo Bassoli è out. Tutti gli altri sono a disposizione e hanno lavorato bene. Fuori Burrai per la squalifica, sarà sostituito da Pasa e sono convinto che riuscirà a sopperire nel migliore dei modi ad un’assenza così importante, come hanno fatto tutti i miei ragazzi quando sono stati chiamati in causa".