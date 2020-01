Pres. Pescara: "Priorità all'attaccante. Marchetti non ci serve"

© foto di Federico Gaetano

In un'intervista rilasciata al quotidiano Il Centro, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha analizzato il mercato dei suoi, tirando poi una sintetica ma efficace somma del tutto: "Stiamo bene così, non devo mica commentare tutte le voci di mercato. Per altro al momento non ci sono margini per fare operazioni e, quando sarà il momento, prenderemo un rinforzo. Priorità all'attaccante, poi vedremo per un difensore centrale. Federico Marchetti non serve al Pescara".