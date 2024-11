Ufficiale Pro Vercelli, arriva l'addio di Cannavaro: il tecnico si è dimesso dall'incarico

vedi letture

Alla fine è arrivato l'addio: il tecnico Cannavaro ha deciso di presentare le proprie dimissioni da guida della Pro Vercelli dopo il ko contro la Giana Erminio in Coppa Italia Serie C. Questo il comunicato del club:

"La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica che in data odierna Mister Paolo Cannavaro ha rassegnato le dimissioni dalla guida tecnica della prima squadra. Insieme al tecnico, hanno rassegnato le dimissioni i componenti del suo staff: l’allenatore in seconda Rolando Bianchi e il preparatore atletico Nicandro Vizoco.

La Società desidera ringraziare Paolo e tutto lo staff per il grande lavoro svolto in questi mesi, nei quali hanno portato all’interno dell’ambiente Pro Vercelli un altissimo livello di serietà e di dedizione al lavoro, contraddistinguendosi non solo per l’alto profilo di competenza mostrato, ma anche per l’upgrade mentale e professionale trasmesso in ambito sportivo, umano e relazionale.

A tutti e tre i professionisti vanno i migliori auguri societari per un proseguo di carriera importante e ricco di soddisfazioni personali e professionali".