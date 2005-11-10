Ufficiale Prosegue la campagna di rinnovi a Vicenza: Zonta ha firmato fino al 2028

In casa Vicenza si continua con i rinnovi dei giocatori che hanno conquistato la promozione in Serie B nella scorsa stagione. L'ultimo, in ordine cronologico, è il centrocampista classe '97 che nella scorsa stagione ha segnato quattro reti in 26 presenze. Questo il comunicato dei veneti:

"La società L.R. Vicenza è lieta di annunciare il prolungamento di contratto di Loris Zonta fino al 30 Giugno 2028.

Nel corso delle sue 7 stagioni tra le fila del Lane, impreziosite da più di 200 presenze in campionato, il centrocampista si è contraddistinto per le sue qualità tecniche e umane diventando un vero e proprio punto di riferimento per l’intero ambiente biancorosso.

Da parte di tutto il Club i più sentiti auguri a Loris per il prosieguo della sua esperienza in biancorosso".