Vicenza, Zonta: "Quello fatto negli anni è stata la base per il nostro successo"

Loris Zonta, centrocampista del Vicenza, è stato ospite della trasmissione È solo calcio. Queste le sue parole riportate da biancorossi.net: "Il primo pensiero è quello di essere riuscito a fare qualcosa di straordinario perché vedi così tanta gente che ha tifato ed è orgogliosa di quello che hai fatto. Ti rende pieno di orgoglio per aver raggiunto un obiettivo veramente grande che è sembrato scontato vincerlo con sei giornate di anticipo ma poi vedi tutto quel calore e affetto e capisci di aver fatto qualcosa di veramente importante. Quello che stato fatto negli altri anni che non si è riusciti ad arrivare per un centesimo all’obiettivo è stata la base per arrivarci quest’anno.

La squadra dell’anno scorso era un gruppo magnifico che non ha raggiunto l’obiettivo per un soffio, nel calcio conta quando vinci se arrivi secondo a Vicenza conta poco. Però io lo ricordo con piacere e non c’è stato momento migliore quando abbiamo vinto per ringraziarli perché mi hanno lasciato qualcosa. Soprattutto a noi vecchi ci hanno dato quella forza in più per ripartire ancora più determinati aggiungendo ragazzi determinati e giovani che avevano tanta voglia di arrivare qui e vedere la piazza come un punto di partenza. Insieme al mister siamo riusciti tutti assieme as arrivare all’obiettivo.

Quest’anno non c’è stato il Vicenza dell’anno scorso perché abbiamo vinto con 20 punti di vantaggio. A fine girone di andata eravamo a più 10 dal Brescia che però non ha fatto come noi la scorsa stagione".