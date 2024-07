Ufficiale Raffaele Bianco torna a Bari. Sarà il Direttore Tecnico del settore giovanile del club

SSC Bari rende noto che Raffaele Bianco assumerà l’incarico di Direttore Tecnico del Settore Giovanile del Club.

Si tratta del terzo ritorno in biancorosso per 'Raffa' che, dopo aver indossato la maglia del Bari per ben 105 volte tra la stagione '08-'09 e il triennio '19-'22 centrando due promozioni, una in Serie A ed una in Serie B, e dopo aver appeso gli scarpini da calciatore lo scorso giugno, ha deciso di misurarsi con il cuore pulsante di ogni società calcistica, il settore giovanile appunto.

A Raffaele un caloroso bentornato nella famiglia Bari.