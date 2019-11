© foto di Federico De Luca

Il centrocampista dell’Empoli Samuele Ricci, classe 2001, ha parlato ieri sera ai microfoni di Radio Lady del proprio momento con l’esordio in Serie B e ben sei presenze collezionate in questa stagione: “Ho sempre indossato questa maglia fin da piccolo e cerco di onorarla sempre. Dai pulcini sono arrivato tra i grandi e devo ringraziare mister Bucchi per avermi fatto esordire. Muzzi? Lo conoscevo dallo scorso anno, ci sta aiutando molto anche se il momento non è dei migliori. - conclude Ricci come riporta Pianetaempoli.it - Io come Traorè? Il suo percorso è il massimo, spero di prendere una strada simile”.