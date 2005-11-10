Samp, per Corradi sempre più prossimo l'esonero. E spunta un biennale per Giampaolo

Il momento di crisi che ha colpito la Sampdoria - e non solo da questa stagione - è sotto gli occhi di tutti, ma guardando alla stretta attualità i blucerchiati si stanno rendendo protagonisti di un'altra stagione "pericolosa", con la classifica che parla di ultimo posto in Serie B con soli 4 punti in 7 gare. La posizione del tecnico Bernardo Corradi pare ormai decisa, ma in caso di esonero, chi sarà a sostituirlo?

Una vasta e colorita margherita di nomi.

Nelle ultime ore, anche quando sembravano accreditati solo i profili di Luca D'Angelo e Giuseppe Iachini, sono spuntati svariati profili, tra i quali sono spiccato Michele Mignani e Paolo Zanetti, ma anche la possibilità di vedere Attilio Lombardo ad interim per il prossimo turno di campionato. Poi, forse, la luce in fondo al tunnel, Marco Giampaolo, con il quale il club - come abbiamo anticipato - ha avviato i primi sondaggi; poi, quasi in immediato, l'accelerata che, come sempre raccolto dalla nostra redazione, è arrivata a parlare di contratto da stilare. Un biennale. Adesso è attesa.

La sua seconda panchina stagionale.

Per Giampaolo, l'eventuale approdo alla Samp, sarebbe un ritorno, perché ha già allenato la squadra dal 2016 al 2019, ma sarebbe anche la sua seconda avventura stagionale su una panchina di Serie B. È stato infatti tecnico della Cremonese, ma sul suo operato hanno pesato le sconfitte contro Empoli e Modena, che hanno fatto propendere i grigiorossi per l'esonero.