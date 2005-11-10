Sampdoria, assenza pesante contro l'Arezzo: Insigne resta a riposo
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 20:49Serie B
autore Daniel Uccellieri
17.10.2026 20:49Serie B
Insigne non figura tra i convocati della Sampdoria per la sfida con l'Arezzo: l'attaccante resta a riposo per un affaticamento muscolare.
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Assenza pesante per la Sampdoria, che domani alle 19.30 sfida l'Arezzo nel match valido per la settima giornata di Serie B. Nella lista dei convocati di mister Bernardo Corradi spicca l'assenza di Lorenzo Insigne. L'attaccante blucerchiato resta a riposo precauzionale per un affaticamento muscolare. Un'assenza decisamente importante per la Samp, che deve rinunciare al suo giocatore di maggior talento in un match difficile e con una situazione in classifica complicata.
Sampdoria-Arezzo, i convocati di Corradi
Portieri: Krastev, Massolo, Vindahl.
Difensori: Cicconi, Delli Carri, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Gartenmann, Mbabu, Ravanelli.
Centrocampisti: Abildgaard, Henderson, Makoumbou, Verschaeren.
Attaccanti: Begić, Karamoh, Lauritsen, Tutino.
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